Το ABC της Disney ανακοίνωσε την επ’ αόριστον διακοπή του «Jimmy Kimmel Live», μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα σχόλια του γνωστού παρουσιαστή για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Το Jimmy Kimmel Live αποσύρεται επ’ αόριστον», δήλωσε εκπρόσωπος του σταθμού, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, όταν μεγάλος πάροχος δικτύου συνεργαζόμενου με το ABC ενημέρωσε ότι δεν θα μεταδώσει την εκπομπή για το άμεσο μέλλον.

BREAKING: Jimmy Kimmel's show set to stop airing on ABC after Charlie Kirk comments September 17, 2025

Τα σχόλια που προκάλεσαν θύελλα

Στην έναρξη της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στον Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Κερκ, λέγοντας ότι συνδεόταν με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ και σχολίασε με σαρκασμό:

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

Με ειρωνικό τόνο πρόσθεσε: «Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», ενώ προέβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να απαντά σε ερώτηση για τη δολοφονία αναφερόμενος αντί για το θύμα… σε έργα συντήρησης στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία φίλου. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», είπε ο Κίμελ.

Sep 17, 2025



In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… pic.twitter.com/8jRIogz2QK — Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) September 17, 2025

Οργισμένες αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, χαρακτήρισε τα σχόλια «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά» και προειδοποίησε ότι η FCC μπορεί να ανακαλέσει άδειες συνεργατών του ABC, για να πιέσει τη Disney να λάβει μέτρα. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι τηλεοπτικές άδειες «συνοδεύονται από υποχρέωση λειτουργίας προς το δημόσιο συμφέρον».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καρ επιτίθεται στο ABC. Τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι και η μακροχρόνια εκπομπή «The View» βρίσκεται «στο στόχαστρο της κυβέρνησης» λόγω κριτικής προς τον Τραμπ.

Αντίδραση Τραμπ: «Εξαίρετη είδηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε μέσω Truth Social: «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο». Χαρακτήρισε μάλιστα την παύση της εκπομπής «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

Η υπόθεση Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για το έγκλημα και αντιμετωπίζει την ποινή θανάτου αν κριθεί ένοχος.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητέρα του είπε ότι «τον τελευταίο χρόνο είχε πολιτικοποιηθεί και άρχισε να κλίνει περισσότερο προς τα αριστερά – υπέρ των ομοφυλόφιλων και των τρανς δικαιωμάτων». Ο Ρόμπινσον, που δεν είναι εγγεγραμμένος σε κόμμα και δεν έχει ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογές, φέρεται να είπε στους γονείς του ότι ο Κερκ «διαδίδει υπερβολικό μίσος».

protothema.gr