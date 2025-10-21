Η Μάρω Λύτρα ανέβηκε για τρίτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας, μοιράζοντας την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ανάρτηση στα social media. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια ρομαντική φωτογραφία, όπου ποζάρει με νυφικό στην αγκαλιά του συζύγου της.

Η Μάρω Λύτρα δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία του γάμου και το προφίλ του συζύγου της, αρκέστηκε ωστόσο να κοινοποιήσει την ευχάριστη αυτή προσωπική στιγμή.

Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story» και από το 2011 έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και ασχολείται με τη νοσηλευτική.



Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα. Το 2022 είχε κάνει γνωστό μέσω των social media πως πήρε διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της, Τheo Pappas.

