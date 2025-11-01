Θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου προκάλεσε ο θάνατος του τουρκικής και ελληνικής καταγωγής Γάλλου ηθοποιού, Τσεκί Καριό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο Καριό εμφανίστηκε σε περίπου 80 ταινίες – ανάμεσά τους «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και «Νικίτα» του Λυκ Μπεσόν.

«Η σύζυγος του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας. Πέθανε στη Βρετάνη, στη Γαλλία.

L’acteur Tchéky Karyo s’en est allé 🕊️⁰⁰Figure incontournable du cinéma français, il s’est illustré dans L’Ours, Nikita, Dobermann ou encore la série The Missing.



Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953 από Τούρκο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1980, με την ερμηνεία του στην ταινία «La Balance», για την οποία προτάθηκε για το βραβείο César.

Ακολούθησαν μεγάλες διεθνείς επιτυχίες, όπως η «La Femme Nikita» του Λικ Μπεσό και το «The Bear», υποδυόμενος έναν κυνηγό αρκούδων που αισθάνεται τύψεις. Εμφανίστηκε επίσης σε αμερικανικές παραγωγές όπως το «Bad Boys» και το «GoldenEye» του Τζέιμς Μποντ, όπου ξεχώρισε με την επιβλητική παρουσία του.

Ο Καριό είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί» το 2001), τον Βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira» το 1995) και τον Αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος» το 1992).

Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό για τον ρόλο του ως επιθεωρητής Ζουλιέν Μπαπτίστ στις σειρές «The Missing» και «Baptiste», όπου απέδωσε με ευαισθησία και βάθος έναν ήρωα σημαδεμένο από την απώλεια. Η επιτυχία αυτών των σειρών εδραίωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

Εκτός από την υποκριτική, ο Καριό είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, κυκλοφορώντας δύο προσωπικά άλμπουμ, ενώ παρέμενε ενεργός καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα.

