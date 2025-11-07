Άβολη στιγμή βίωσε η Halsey πάνω στη σκηνή, όταν θαυμάστριά της την άγγιξε απρεπώς την ώρα που τραγουδούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης της καλλιτέχνιδας, όταν μια γυναίκα από το κοινό άπλωσε το χέρι της και την άγγιξε στον μηρό.

Η Halsey, εμφανώς ξαφνιασμένη, απομακρύνθηκε στιγμιαία, συνεχίζοντας ωστόσο την ερμηνεία της χωρίς να διακόψει το τραγούδι. Το βίντεο, που κατέγραψε παρευρισκόμενος, κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων για την απρεπή συμπεριφορά του θεατή.

I can’t even believe i have to say this. Respect Halsey and DO NOT touch her or anyone like this without their consent. You people are unbelievable.#BackToBadlandspic.twitter.com/eIJKB1pzU2 November 6, 2025

Σε κλιπ που έχει αναρτηθεί στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά, κρατιέται από τις ζαρτιέρες της και προσπαθεί να αγγίξει τους γλουτούς της.

Τη στιγμή που το χέρι της ανεβαίνει, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας το απομακρύνει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με θαυμαστές της Halsey να υποστηρίζουν πως πρόκειται για «ξεκάθαρη παρενόχληση» και να τονίζουν πως οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

This is why was sexually harassing and touching Halsey. Claims they were “keeping her up” while security was trying to claw her off of h.



When confronted they simply did reacts in the gc and then left after everyone called them out on their behavior. 0 accountability! https://t.co/qPs8xFk3Bu pic.twitter.com/GEQZdLM16s November 6, 2025

Κάποιοι μάλιστα, ανακάλυψαν το κορίτσι από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας και φρόντισαν να δημοσιεύσουν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά της.

protothema.gr