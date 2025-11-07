Άβολη στιγμή βίωσε η Halsey πάνω στη σκηνή, όταν θαυμάστριά της την άγγιξε απρεπώς την ώρα που τραγουδούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης της καλλιτέχνιδας, όταν μια γυναίκα από το κοινό άπλωσε το χέρι της και την άγγιξε στον μηρό.
Η Halsey, εμφανώς ξαφνιασμένη, απομακρύνθηκε στιγμιαία, συνεχίζοντας ωστόσο την ερμηνεία της χωρίς να διακόψει το τραγούδι. Το βίντεο, που κατέγραψε παρευρισκόμενος, κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων για την απρεπή συμπεριφορά του θεατή.
Σε κλιπ που έχει αναρτηθεί στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά, κρατιέται από τις ζαρτιέρες της και προσπαθεί να αγγίξει τους γλουτούς της.
Τη στιγμή που το χέρι της ανεβαίνει, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας το απομακρύνει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με θαυμαστές της Halsey να υποστηρίζουν πως πρόκειται για «ξεκάθαρη παρενόχληση» και να τονίζουν πως οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
Κάποιοι μάλιστα, ανακάλυψαν το κορίτσι από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας και φρόντισαν να δημοσιεύσουν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά της.