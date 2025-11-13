Η Σόφι Γουίνκλμαν μπορεί να παντρεύτηκε μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα θαυμάστρια του τρόπου ζωής των royals.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Times, η 45χρονη ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε το 2009 τον λόρδο Φρέντερικ Γουίνδσορ, γιο του πρίγκιπα Μάικλ του Κεντ και πρώτου εξαδέλφου της βασίλισσας Ελισάβετ, αποκάλεσε τη ζωή τους «κόλαση».

«Οι ζωές των μελών της βασιλικής οικογένειας είναι εντελώς κόλαση»

«Όσο περισσότερο γνωρίζω τη βασιλική οικογένεια τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι οι ζωές τους είναι εντελώς κόλαση και ότι αυτό το επίπεδο ανεπιθύμητης δημοσιότητας είναι μια μορφή βασανιστηρίου».

«Κανείς τους δεν πήγε στο Pop Idol ή κάτι αντίστοιχο για να γίνει διάσημος. Το να έχεις αυτό το εκτυφλωτικό φως να πέφτει πάνω σου από τη στιγμή που γεννιέσαι, να μην ξέρεις ποιον μπορείς να εμπιστευτείς, να φοβάσαι αν κάποιος θα σε προδώσει, το να γράφουν συνεχώς ψέματα για σένα… είναι απλώς σκληρό».

Η λαίδη Φρέντερικ Γουίνδσορ, που έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως το «Two and a Half Men», πρόσθεσε: «Τους συμπονώ όλους. Δεν πιστεύω ότι μια ζωή με τόσο έντονη δημόσια κριτική και πίεση είναι στο ελάχιστο υγιής, αλλά δεν έχουν επιλογή».

Όσα είπε η λαίδη Φρέντερικ Γουίνδσορ για τον γάμο της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σόφι αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον λόρδο Φρέντερικ.

«Δεν γνώριζα κανέναν στον γάμο μου. Είχα βέβαια τους κολλητούς μου εκεί, αλλά κατά βάση ήταν γεμάτο άτομα που δεν είχα ξαναδεί ποτέ», σημείωσε.

Η συνέντευξη αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της. Μιλώντας στην Telegraph τον περασμένο Μάιο είχε δηλώσει: «Ήταν όλα θολά, γιατί έπρεπε να μετακομίσουμε στο Λος Άντζελες την επόμενη κιόλας μέρα από τον γάμο κι εγώ έπρεπε να ξεκινήσω μια νέα δουλειά τη μεθεπόμενη. Οπότε παντρευτήκαμε Σάββατο και την επόμενη μέρα μεταφέραμε τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή μας, στην Αμερική. Και επειδή ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά, δεν είχα σκεφτεί καθόλου τον γάμο. Αυτό σήμαινε ότι τα μαλλιά μου ήταν απαίσια, και ο Φρέντι ακόμα στενοχωριέται γι’ αυτό». «Ήταν απλώς χάλια», συμπλήρωσε.

Η πεθερά της διάλεξε το νυφικό της

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η πεθερά της, η πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ, η οποία πέθανε πρόσφατα, ήταν εκείνη που επέλεξε το νυφικό της.

«Ήταν πολύ φουσκωτό κι έμοιαζα αλλόκοτη. Εκείνη ουσιαστικά ανέλαβε τα πάντα και πραγματικά δεν με πείραξε καθόλου. Σκέφτηκα: ”Τέλεια, κάνε τα όλα εσύ”», θυμήθηκε. «Ήμουν συγκεντρωμένη στη νέα δουλειά μου, αποχαιρετούσα τη λατρεμένη γιαγιά μου, που δεν ήταν καλά, και ασχολούμουν με άλλα θέματα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι έπρεπε να είχα φορέσει ένα πιο απλό φόρεμα και να είχα φτιάξει τα μαλλιά μου σε κάποιον που ήξερε τι να κάνει».

Παρ’ όλα αυτά, η Σόφι τόνισε ότι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για την οικογένεια του συζύγου της, λέγοντας: «Η οικογένεια δεν είναι πάντα τέλεια, αλλά αυτοί είναι γλυκύτατοι. Τους αγαπώ όλους».

