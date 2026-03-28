Μετά τα φράγματα Πωμού και Αργάκας, υπερχείλισε σήμερα και το τρίτο μικρό φράγμα της επαρχίας Πάφου, αυτό της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Η υπερχείλιση του θεωρείτο δεδομένη από προχθές, όταν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών η πληρότητα του άγγιζε το 99%.

​Το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς είναι το μικρότερο της επαρχίας με χωρητικότητα μόλις 300 χιλιάδες κυβικά μέτρα και χρησιμεύει για την άρδευση μόνιμων φυτειών στην ευρύτερη περιοχή.

​Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς υπάρχει και τέταρτο φράγμα, το τρίτο μεγαλύτερο παγκυπρίως, αυτό της Ευρέτου, που σήμερα είναι στο 38% της χωρητικότητας του. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που είχε πληρότητα μόνο 25%.