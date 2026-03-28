Μετά τα φράγματα Πωμού και Αργάκας, υπερχείλισε σήμερα και το τρίτο μικρό φράγμα της επαρχίας Πάφου, αυτό της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Η υπερχείλιση του θεωρείτο δεδομένη από προχθές, όταν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών η πληρότητα του άγγιζε το 99%.
Το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς είναι το μικρότερο της επαρχίας με χωρητικότητα μόλις 300 χιλιάδες κυβικά μέτρα και χρησιμεύει για την άρδευση μόνιμων φυτειών στην ευρύτερη περιοχή.
Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς υπάρχει και τέταρτο φράγμα, το τρίτο μεγαλύτερο παγκυπρίως, αυτό της Ευρέτου, που σήμερα είναι στο 38% της χωρητικότητας του. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που είχε πληρότητα μόνο 25%.