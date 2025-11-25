Η Τζένιφερ Λόπεζ αμείφθηκε με δύο εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες της διεθνούς ψυχαγωγικής ειδησεογραφίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός συμμετείχε στο λαμπερό πρόγραμμα της τελετής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον για τις εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις της.

Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να αποζημιώσει τους καλεσμένους του γάμου στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα καθώς χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue November 23, 2025

Η Jlo έκλεισε την εντυπωσιακή της εμφάνιση, κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που την συνόδευσαν στη σκηνή. «Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ήταν η ευχή της λατίνας τραγουδίστριας.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM November 23, 2025

Η νύφη είναι κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας καθώς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ingenus Pharmaceuticals. Εξίσου πλούσιος είναι και ο γαμπρός ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 πέρυσι.

Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου και περιλάμβανε εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, ανάμεσά στους οποίους και ο DJ Tiësto.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη φίλη του Μπετίν Άντερσον.

Ranveer Singh takes Donald Trump Jr.’s girlfriend away and gets her dancing at a wedding in Udaipur. pic.twitter.com/4a8ezBbH6i — Avici (@sacredrain) November 24, 2025

protothema.gr