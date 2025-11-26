Στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας πραγματοποιήθηκε ένας απίστευτης χλιδής γάμος από τον δισεκατομμυριούχο Βάμσι Γκαντιρτζού και την Νέτρα Μαντένα, κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Το κόστος ανέρχεται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που, σύμφωνα με την Daily Mail, προκάλεσε οργή στους ντόπιους, οι οποίοι επέκριναν τη σπατάλη χρημάτων. Η πολυτέλεια αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες.

Ως χώρος πραγματοποίησης του γάμου επιλέχθηκε ένα παλάτι που απεικονίζεται στην ταινία «Octopussy» του 1983, ενώ η γαμήλια τούρτα έφτανε τα 4,5 μέτρα, έχοντας επίσης σχήμα παλατιού.

Τους καλεσμένους διασκέδασε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η σταρ, όπως και η νύφη, φόρεσε δημιουργίες του Elie Saab, ο γιος του οποίου έδωσε επίσης το «παρών». Η διάσημη τραγουδίστρια φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα, χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε όμως και ο DJ Tiesto, ο οποίος μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα social media.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, με την αγαπημένη του Μπετίνα Άντερσον.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο

Ranveer Singh takes Donald Trump Jr.’s girlfriend away and gets her dancing at a wedding in Udaipur. pic.twitter.com/4a8ezBbH6i — Avici (@sacredrain) November 24, 2025

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

