Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο φετινό MadWalk ήταν η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο, που απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου. Ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα εντυπωσιακό act αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό.

Συγκεκριμένα, ο Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία», με την εμφάνισή του να εναρμονίζεται με τη σκηνοθεσία της βραδιάς. Φορώντας παραδοσιακή ενδυμασία, συνοδευόταν από μοντέλα που φορούσαν αντίστοιχες φορεσιές και περπατούσαν δίπλα του στη σκηνή.

Η ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, ενώ το αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο κατέγραψε τη δική του θέση στις στιγμές που ξεχώρισαν από τη φετινή διοργάνωση του MadWalk 2025.

protothema.gr