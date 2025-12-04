Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική ηθοποιός που σημάδεψε την κινηματογραφική ιστορία και ανέδειξε την εικόνα της «σύμβολο του σεξ» τη δεκαετία του 1960, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη βαθιά και προσωπική της μάχη με την κατάθλιψη.

Στο νέο ντοκιμαντέρ Bardot, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η Μπαρντό μοιράζεται τη συγκλονιστική ιστορία της και αναφέρει ότι πάλεψε με τη μελαγχολία και τις σκοτεινές σκέψεις για πολλά χρόνια, ακόμη και όταν βρισκόταν στο απόγειο της φήμης της.

«Πολλές φορές προσπάθησα να πάρω τη ζωή μου», αποκαλύπτει η 89χρονη ηθοποιός, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας, η Μπαρντό δηλώνει πως η ζωή της σώθηκε «χάρη σε ένα θαύμα».

Η φήμη και η μοναξιά

Η σπαρακτική εξομολόγησή της συνεχίζεται με τη Μπαρντό να αναφέρεται στη μοναξιά που ένιωθε όταν η φήμη της εκτοξεύθηκε. Σχολιάζει ότι, παρά την παγκόσμια αναγνώριση και την αμέτρητη προσοχή των ΜΜΕ, εκείνη έμεινε να αγωνίζεται με τα προσωπικά της «τέρατα». Όπως λέει η ίδια, η κατάθλιψη είναι κάτι που συνεχίζει να την συνοδεύει και σήμερα, και σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνει πως ξυπνά κάθε πρωί με μια αίσθηση βαθιάς θλίψης: «Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», λέει η ηθοποιός.

Η μόνη της επιθυμία

Ωστόσο, αυτό που την ανησυχεί περισσότερο από τη μετέπειτα υστεροφημία της είναι το τι θα αφήσει πίσω της στον κόσμο. Στο ντοκιμαντέρ, η Μπαρντό υπογραμμίζει ότι το μόνο πράγμα που επιθυμεί είναι να θυμούνται οι άνθρωποι τον σεβασμό που οφείλουμε προς τα ζώα. «Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που πραγματικά θέλω είναι να θυμούνται τον σεβασμό προς τα ζώα. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι περισσότερο ζώο παρά άνθρωπος», λέει χαρακτηριστικά.

iefimerida.gr