Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο θρυλικός frontman των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν, θα έκλεινε 77 χρόνια, αν ήταν ακόμη στη ζωή.

Ο πρωτοπόρος της heavy metal και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου ροκ ήχου, έφυγε τον Ιούλιο, αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά που σημάδεψε γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Με αφορμή την ιδιαίτερη ημέρα, η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, θέλησε να τον τιμήσει μέσα από τα social media. Σε ανάρτησή της στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο που περιλαμβάνει κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και πλάνα από το παγκάκι των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, όπου σχηματίζεται με λουλούδια η φράση «Χρόνια Πολλά Όζι».

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Σάρον έγραψε: «Αγαπημένε μου σύζυγε, γιορτάζω την ημέρα που γεννήθηκες. Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε δω στην άλλη πλευρά».

