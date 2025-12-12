Τη βαθιά ρήξη στη σχέση του με την κόρη του, Αμπιγκέιλ, περιγράφει ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, παραδεχόμενος ότι την εγκατέλειψε όταν ήταν μόλις ενός έτους, κάτι που χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Ο 87χρονος ηθοποιός αναφέρει πως, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης, η επικοινωνία τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, ενώ στο νέο του βιβλίο αποκαλύπτει ότι ο εθισμός του στο αλκοόλ έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την οδυνηρή απόφαση.

Ο 87χρονος μίλησε στον David Marchese για τους New York Times, με αφορμή το βιβλίο του «Anthony Hopkins: We Did Ok, Kid». Παρόλο που στο βιβλίο αυτό δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τις επαφές που διατηρούν, εξομολογείται πως εγκατέλειψε την κόρη του όταν εκείνη ήταν ενός έτους, γεγονός που τη σημάδεψε και δεν κατάφερε ποτέ να του συγχωρήσει.

Όταν ο παρουσιαστής του podcast τον ρώτησε εάν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους σήμερα, ο Άντονι Χόπκινς ήρθε σε δύσκολη θέση. Αρχικά προσπάθησε να αποφύγει το θέμα, όμως τελικά αποκάλυψε:

«Η γυναίκα μου, η Στέλλα, έστειλε μία πρόσκληση για να έρθει να μας δει. Ούτε μία λέξη για απάντηση. Της εύχομαι να είναι καλά και δεν πρόκειται να σπαταλήσω ενέργεια σε αυτό. Εάν θέλεις να χαραμίσεις τη ζωή σου κρατώντας πικρία, κάν’ το. Είναι έξω από την αντίληψή μου. Θα μπορούσα κι εγώ να κρατάω πικρία, αλλά αυτό είναι θάνατος. Δεν ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είμαστε ατελείς, δεν είμαστε άγιοι. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η ζωή είναι επίπονη και μερικές φορές οι άνθρωποι πληγώνονται. Μερικοί πληγωνόμαστε, αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να λες “ξεπέρασέ το”. Αν δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, καλώς. Καλή σου τύχη. Αλλά δεν έχω κρίση· έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε η κόρη του να διαβάσει το βιβλίο, απάντησε: «Δεν θα απαντήσω. Δεν με νοιάζει. Σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω γιατί δεν θέλω να την πληγώσω. Για 20 χρόνια έγιναν προσπάθειες, αλλά… προχωράμε».

Στο βιβλίο του αναφέρει πως ο εθισμός του στο αλκοόλ βρίσκεται πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει την κόρη του, ένα γεγονός που χαρακτηρίζει ως «το πιο θλιβερό της ζωής μου και αυτό για το οποίο μετανιώνω περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο».

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη διάρκεια ενός καβγά με τη σύζυγό του, ενώ εκείνος ήταν μεθυσμένος: «Ποτέ δεν ασκούσα φυσική βία, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν πλημμυρισμένος από τόση αηδία που φοβόμουν για τον εαυτό μου και για εκείνη», γράφει και περιγράφει τη σκηνή του αποχαιρετισμού: πήγε στο δωμάτιο του μωρού, το φίλησε, έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε για τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να στηρίζει οικονομικά την ανατροφή της.

Πέντε χρόνια αργότερα, έχοντας πλέον απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, προσπάθησε να έρθει ξανά σε επαφή με την πρώην σύζυγο και τη μοναχοκόρη του για να απολογηθεί και να εξομαλύνει τις σχέσεις τους, όμως δεν τα κατάφερε: «Η συνάντηση ήταν άσχημη… Δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί. Κοιτούσαν η μία την άλλη και έκαναν μορφασμούς σε όλη τη διάρκεια του δείπνου. Η Αμπιγκέιλ δεν μπόρεσε ποτέ να με συγχωρήσει που εγκατέλειψα την οικογένεια όταν ήταν μωρό», επισημαίνει.

Η Αμπιγκέιλ Xόπκινς

Παρόλο που σήμερα οι σχέσεις τους είναι ανύπαρκτες και ο ίδιος δείχνει να το έχει αποδεχτεί, παραδέχεται πως «υπήρξα κακός πατέρας», γι’ αυτό και ορκίστηκε ότι δεν θα αποκτούσε ποτέ άλλο παιδί.

Ο γάμος του Άντονι Χόπκινς με την Πετρονέλλα Μπάρκερ διήρκησε από το 1967 έως το 1972. Το 1973 παντρεύτηκε ξανά, με την Τζένιφερ Λύντον, από την οποία χώρισε οριστικά το 2003. Τα τελευταία χρόνια είναι παντρεμένος με την Κολομβιανή Στέλλα Άρρογεϊβ.

