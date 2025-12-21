Το The Voice πέρασε στη φάση των Cross Battles Live και στο πλατό επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου, μετά την ολιγοήμερη απουσία της λόγω προβλήματος υγείας.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους coaches και μεταξύ αυτών ήταν και η Έλενα Παπαρίζου την οποία οι παραβρισκόμενοι υποδέχτηκαν με ένα θερμό χειροκρότημα.

«Μία λέξη θα πω: σιδερένια» ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης δείχνοντας την τραγουδίστρια η οποία με τη σειρά της είπε τα εξής: «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά».

Ενώ η Έλενα Παπαρίζου μιλούσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε: «Δύσκολη; Καθόλου».

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε και ανάρτηση στο Facebook την οποία συνόδευσε με δύο φωτογραφίες της και το σχόλιο «i’m back».

