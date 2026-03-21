Διέψευσε δημοσιεύματα που την ήθελαν να νοσηλεύεται, η Έλενα Παπαρίζου , αναφέροντας ωστόσο πως πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη.

Η τραγουδίστρια προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου σε μία ανάρτηση στα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με την υγεία της, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, λόγω της πρόσφατης ακύρωσης live της στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Η Έλενα Παπαρίζου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, διευκρίνισε ότι δεν νοσηλεύεται, ωστόσο υπέστη ένα αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια ένα έντονο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του. Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens».

Είχε προηγηθεί μία λιτή ανακοίνωση το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εργάζεται η Έλενα Παπαρίζου, το οποίο έκανε γνωστό, την περασμένη Τετάρτη, πως η μουσική παράσταση στην οποία συμμετέχει δεν θα πραγματοποιηθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Έλενα Παπαρίζου είχε ανησυχήσει και πάλι τους φαν της τον περασμένο Δεκέμβριο όταν νοσηλεύτηκε και πάλι, για αρκετό διάστημα, σε νοσοκομείο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έδωσαν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου.

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο η Έλενα Παπαρίζου

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας.

Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη. Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

