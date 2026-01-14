Βίντεο από τον αισθησιακό χορό της πάνω στη σκηνή μοιράστηκε στα social media η Έλενα Παπαρίζου, κλέβοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το σόου «The Velvet Night» με στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που ανάρτησε η Έλενα Παπαρίζου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται στη σκηνή να ερμηνεύει το «Be Italian» , ενώ παράλληλα χόρευε με αισθησιακό τρόπο, καθισμένη σε καρέκλα. Στο κλιπ η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια.

protothema.gr