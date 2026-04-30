Τέσσερις νέοι επαγγελματίες της διαφήμισης θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στα Cannes Young Lions Competitions τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Young Lions Cyprus 2026.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 32 νέοι επαγγελματίες από τον χώρο της διαφήμισης, ενώ τους νικητές ανέδειξε Κριτική Επιτροπή 35 στελεχών από τη διαφημιστική επικοινωνία, τα ΜΜΕ, πανεπιστήμια, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τους χορηγούς.

Διοργανωτής των Young Lions Cyprus είναι ο Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου, με συνδιοργανωτή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Στην κατηγορία PR, νικητές αναδείχθηκαν η Θεοδώρα Παυλίδου και ο Πολύκαρπος Θωμά με το έργο «Emotion United».

Στην κατηγορία Design, νικητές αναδείχθηκαν ο Προκόπης Χατζηπροκόπης και η Έλενα Παπαδοπούλου με το έργο «Address the Issue».

Απονεμήθηκαν επίσης τρία Bronze βραβεία. Στην κατηγορία Digital βραβεύθηκαν η Κάλια Αργυρού και η Λουκία Κούρρη για το έργο «Half Menu». Στην κατηγορία Design βραβεύθηκαν ο Παναγιώτης Ζωδιάτης και η Κυριακή Μακρή για το έργο «Would you save her?», ενώ στην κατηγορία PR βραβεύθηκαν η Anna Raunich και ο Ανδρέας Γρηγορά για το έργο «Beyond the Lines».

Η πρόεδρος των Young Lions Cyprus 2026, Αναστασία Γρούτα, συνεχάρη τους νικητές και όλους τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή αποτελεί από μόνη της σημαντική νίκη και βήμα εξέλιξης.

Όπως ανέφερε, η διοργάνωση ανέδειξε το θάρρος και τη δημιουργικότητα των νέων επαγγελματιών, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον της διαφημιστικής δημιουργικότητας στην Κύπρο.

Ο ΣΔΕΚ σημειώνει ότι παραμένει δίπλα στη νέα γενιά επαγγελματιών της διαφήμισης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την εξέλιξη και την εξωστρέφεια των νέων ταλέντων.