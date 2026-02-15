Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αντιμετώπιση χολολιθίασης.

Η επέμβαση ήταν απολύτως επιτυχημένη με τον δημοφιλή τραγουδιστή να νοσηλεύεται στο Metropolitan Hospital, όπου και πήγε την περασμένη Τρίτη με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που λίγα 24ωρα πριν χειρουργηθεί ζήτησε άδεια από τους γιατρούς να πάει να τραγουδήσει στο μαγαζί που εμφανίζεται, αναμένεται να λάβει το εξιτήριό τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

