Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 17χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Στον 16χρονο κατηγορούμενο ο εισαγγελέας απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα και φέρεται να επικοινώνησε με τους νεαρούς για ναρκωτικά και μόλις έφτασα στο σημείο διαπληκτίστηκαν ενώ στη συνέχεια ο ένας τον μαχαίρωσε.

Η μητέρα του τραγουδιστή μίλησε στο MEGA και είπε πως ο γιος της «βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, ήταν ένα καλό παιδί, πονούσε τον άλλο». «Να ήξερα ότι θα πάθαινε αυτό να μην τον άφηνα να φύγει. Ήξερα ότι πηγαίνει στο κορίτσι ρώτησα πού θα πάει ένα Σάββατο γιατί όλες τις μέρες εδώ στο σπίτι ήταν με βοηθούσε να σκάψουμε τον κήπο και τέτοια. Μια χαρά ήμασταν», ανέφερε. Από την πλευρά του ο αδερφός είπε πως ο τραγουδιστής ήταν «πάντα χαρούμενος» και «δεν είχε πρόβλημα με κανέναν». «Δεν ξέρω για ποιο λόγο… Αυτό αναρωτιόμαστε, δεν ξέρουμε γιατί τον “φάγανε”. Από τα καλύτερα παιδιά ήταν, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές τραγουδούσε και αφιλοκερδώς», είπε.

Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Τσιτόγλου κατήγγειλε πως «κάτι άλλο κρύβεται και θέλω να βρεθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όσοι βρίσκονται από πίσω. Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του».

Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν. Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Ο 17χρονος θα απολογηθεί την Τετάρτη και ο 16χρονος την ερχόμενη Παρασκευή.

