Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε τραγουδιστής στην Καρδίτσα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από απανωτές μαχαιριές.

Ο 51χρονος Γιώργος Τ. εντοπίστηκε νεκρός από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο φιλοξενείτο προσωρινά στην περιοχή Καμινάδες της Καρδίτσας. Οι απανωτές μαχαιριές παραπέμπουν σε έγκλημα μίσους ή πάθους, αναφέρουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έχει κληθεί και δίνει ήδη κατάθεση στις αρχές ενώ αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις και ενδεχομένως τον δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.

Πρόκειται για τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά τραγούδια και ήταν πολύ γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο τραγουδιστής ήταν γνωστός στη Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.