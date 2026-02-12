Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το ερχόμενο Σάββατο.

Το Metropolitan εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή αναφέροντας πως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα χειρουργηθεί για πέτρα στη χολή.

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με συμπτώματα ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Η ανακοίνωση:

Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου

protothema.gr