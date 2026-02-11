Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη.

Ο τραγουδιστής αισθάνθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έντονο κοιλιακό άλγος, ενώ παράλληλα παρουσίασε υψηλό πυρετό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Metropolitan Hospital.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, θα υποβληθεί σε μία σειρά προληπτικών εξετάσεων, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο καλλιτέχνης είναι πιθανό να λάβει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη και να επιστρέψει στο σπίτι του.

protothema.gr