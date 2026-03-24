Ένα βίντεο που παρέμενε «κλειδωμένο» για σχεδόν δύο χρόνια ήρθε τελικά στο φως, καταγράφοντας τη στιγμή που ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ακινητοποιείται από την αστυνομία και υποβάλλεται σε έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Sag Harbor, όταν οι αρχές σταμάτησαν τον γνωστό καλλιτέχνη για παραβίαση σήματος stop και επικίνδυνη πορεία στο οδόστρωμα. Στο υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών, ο ίδιος εμφανίζεται αμήχανος, προσπαθώντας να εξηγήσει την ιδιότητά του, πριν τελικά αποκαλύψει ποιος είναι.

Ακολουθώντας τη διαδικασία ελέγχου, οι αστυνομικοί του ζήτησαν να κατέβει από το όχημα και να υποβληθεί σε τεστ νηφαλιότητας, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς. Παράλληλα, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο τμήμα.

Το βίντεο καταγράφει επίσης την παρουσία φίλης του, η οποία προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς να μην προχωρήσουν στη σύλληψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο καλλιτέχνης πέρασε τη νύχτα υπό κράτηση, εκφράζοντας την έκπληξή του για την εξέλιξη.

Σε νομικό επίπεδο, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχε δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερη κατηγορία, αντιμετωπίζοντας χρηματικό πρόστιμο, κοινωνική εργασία και προσωρινή αφαίρεση διπλώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποί του είχαν επιχειρήσει να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση του υλικού, υποστηρίζοντας πως θα έπληττε σοβαρά την εικόνα και την ιδιωτικότητά του. Παρά τις προσπάθειες αυτές, το βίντεο δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

newsauto.gr