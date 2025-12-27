Μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας έστειλε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, με αφορμή τις γιορτές, αναφερόμενος στη γέννηση του δισέγγονου του, Γουίλι. Ο Μπάιντεν τόνισε ότι η γνωριμία μαζί του κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του αποτελεί «μια ευλογία» και μια διαρκή υπενθύμιση της ελπίδας για το μέλλον της χώρας.

Ο Τζο Μπάιντεν και η συζυγός του Τζιλ είχαν συστήσει στο κοινό τον πρώτο τους δισέγγονο δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στην Καλιφόρνια πριν από περίπου ένα χρόνο.

Οι πρώτες εικόνες και το μήνυμα της Τζιλ Μπάιντεν

Η Τζιλ Μπάιντεν είχε παρουσιάσει, μέσω ανάρτησης στο Instagram, τον νέο απόγονο της οικογένειας, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία ο πρόεδρος κρατά στην αγκαλιά του τον δισέγγονό του, ενώ η ίδια του προσαρμόζει το καπελάκι.

«Είμαστε περήφανοι που σας συστήνουμε τον δισέγγονό μας: Γουίλιαμ Μπράνον Νιλ, IV», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στις 8 Ιανουαρίου του 2025.

Η ανακοίνωση του προέδρου εν μέσω κρίσης

Ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε τη γέννηση του παιδιού, στις 8 Ιανουαρίου του 2025, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπλητταν το Λος Άντζελες.

«Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα έγινα προπάππους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το βρέφος γεννήθηκε με βάρος 4,7 κιλά στην Καλιφόρνια.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά σε ανάρτησή του με τη φωτογραφία του δισέγγονού του ο Μπαίντεν έγραψε:

«Με τις καρδιές μας γεμάτες φως και αγάπη, Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Η γνωριμία με τον δισέγγονό μας Γουίλι, τον πρώτο χρόνο της ζωής του, ήταν μια ευλογία και μια υπενθύμιση της ελπίδας που θα έχουμε πάντα για το μέλλον. Η ευχή μας για εσάς και για τη χώρα μας είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε ο ένας στον άλλον αγάπη, καλοσύνη και συμπόνια».

With our hearts full of light and love, Merry Christmas and Happy Holidays. Getting to know our great-grandson Willie in his first year has been a blessing and a reminder of the hope we will always have for the future. Our wish for you and for our country is that we continue to… pic.twitter.com/Nv3fXMzdQm — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025

Η Ναόμι Μπάιντεν και η νέα γενιά της οικογένειας

Η μητέρα του νεογέννητου, Ναόμι Μπάιντεν, είναι κόρη του Χάντερ Μπάιντεν και της Κάθλιν Μπιούλε. Είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Νοέμβριο του 2023, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της στο Instagram.

Ο μικρός Γουίλιαμ είναι το πρώτο παιδί της Ναόμι Μπάιντεν με τον σύζυγό της Πίτερ Νιλ, αλλά και ο πρώτος δισέγγονος του προεδρικού ζεύγους. Ο Τζο Μπάιντεν έχει δύο εν ζωή παιδιά και επτά εγγόνια.

Η Ναόμι Μπάιντεν Νιλ και ο σύζυγός της Πίτερ Νιλ σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο το 2023.

Η Ναόμι Μπάιντεν, το μεγαλύτερο εγγόνι του προέδρου, παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022 στον Λευκό Οίκο. Σε συνέντευξή της στη Vogue είχε αποκαλύψει ότι διέμενε στο προεδρικό μέγαρο κατά την προετοιμασία του γάμου και είχε μιλήσει για τη στενή σχέση της με τον παππού της.

protothema.gr