Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε περισσότερα από 26,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2024-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης για το 2025, ως αποτέλεσμα του ρόλου του ως πρίγκιπας της Ουαλίας.

Ο τίτλος του Δουκάτου της Κορνουάλης κληροδοτήθηκε στον Ουίλιαμ όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

Στην Ενιαία Ετήσια Έκθεσή του για το 2025 που δημοσίευσε το Δουκάτο αποκάλυψε ένα διανεμητέο πλεόνασμα 22,9 εκατομμυρίων λιρών (26,2 εκατομμύρια ευρώ) για το οικονομικό έτος 2024-2025, το δεύτερο έτος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης. Το ποσό αυτό καλύπτει τα επίσημα, φιλανθρωπικά και ιδιωτικά έξοδα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν λαμβάνει παραδοσιακό εισόδημα. Αντίθετα, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια περιουσία που ιδρύθηκε από τον Βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ το 1337 για να παρέχει κεφάλαια στον κληρονόμο του θρόνου. Αυτή η τεράστια περιουσία, αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες στην Αγγλία και την Ουαλία και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία για την υποστήριξη του κληρονόμου και της οικογένειάς του.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θεωρείται ότι πληρώνει φόρο εισοδήματος για ολόκληρο το εισόδημα που λαμβάνει από το Δουκάτο της Κορνουάλης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί.

cnn.gr