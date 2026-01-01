Τον ερχομό του νέου έτους γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο gala που διοργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, στην ιδιωτική του κατοικία Mar-a-Lago στη Φλόριντα, σε μια λαμπερή εκδήλωση με έντονο πολιτικό και κοινωνικό συμβολισμό.

Στη λαμπερή εκδήλωση έδωσαν το παρών κοντινά συγγενικά πρόσωπα του προέδρου των ΗΠΑ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι και εκαττομυριούχοι φίλοι του.

.@POTUS and @FLOTUS arrive for the New Year's Eve Celebration at Mar-a-Lago.@POTUS says his wish for 2026 is "peace on earth." 🕊️ pic.twitter.com/8laOp60NMd January 1, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, απηύθυνε μήνυμα «ειρήνης στη Γη».

Φορώντας μαύρο σμόκιν, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για λίγο σε δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων του Mar-a-Lago, με τη Μελάνια Τραμπ να στέκεται στο πλευρό του, φορώντας ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητές του για το 2026, περιορίστηκε στη φράση «ειρήνη στη Γη», πριν κατευθυνθεί στο εσωτερικό για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.

«Επιστρέψαμε. Είμαστε δυνατοί», πρόσθεσε.

Scenes from President Trump’s New Year’s celebration at Mar-a-Lago tonight pic.twitter.com/cDDUU8yuox — Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) January 1, 2026

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της λαμπερήςς εκδήλωσης βρέθηκε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Τραμπ λίγες ημέρες νωρίτερα, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του, Λάρα Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη κυβερνητικά στελέχη και πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, ο βουλευτής Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ.

O πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι

Παρόν ήταν και ο επιχειρηματίας Χουσεΐν Σατζουάνι απο τα Εμιράτα, ο οποίος έχει δεσμευθεί να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ.

⚡️Trump and Netanyahu watched fireworks outside Mar-a-Lago during New Year’s celebrations. pic.twitter.com/0mfMmoKJl1 — The Global Monitor (@theglobal4u) January 1, 2026

«Έχουμε πολλούς ηγέτες εδώ», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι με χρήμα».

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και η Έριν Έλμορ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Τραμπ ανέλαβε και ρόλο παρουσιαστή, βοηθώντας στη δημοπράτηση ενός πίνακα με θέμα τον Ιησού, έργο της καλλιτέχνιδας Βανέσα Οραμπουένα, τον οποίο και φιλοτέχνησε μπροστά στο κοινό, μέσα σε περίπου 10 λεπτά.

🚨 NOW: President Trump just had an artist paint Jesus Christ at Mar-a-Lago on New Year's Eve



America is a CHRISTIAN nation. 🇺🇸🙏🏻



TRUMP: "Was that AMAZING!" pic.twitter.com/WDUIvwTDrD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 1, 2026

Τελικά, το έργο πουλήθηκε έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων. Τα χρήματα θα δοθούν για την ενίσχυση του τοπικού γραφείου του σερίφη και του St. Jude Children’s Research Hospital.

protothema.gr