Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Ρόουαν Άτκινσον ως τον αξέχαστο Mr. Bean, με τις χαρακτηριστικές γκριμάτσες και το πάθος του για τα πολυτελή αυτοκίνητα. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε κάποτε αντιμέτωπος με μια ακραία κατάσταση, καταφέρνοντας να σώσει την οικογένειά του από αεροπορικό ατύχημα.

Ο Ρόουαν Άτκινσον γιόρτασε την Τρίτη τα 71α γενέθλιά του. Από μια ήσυχη παιδική ηλικία, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο είδωλο της κωμωδίας με τον ρόλο του ως Mr. Bean να γίνεται διάσημος σε όλο τον κόσμο.

Η ζωή του όμως είναι γεμάτη εκπλήξεις και παράξενα, μικρά γεγονότα που ίσως δεν γνωρίζετε. Ας δούμε μερικά από αυτά.

Πήγε σχολείο με τον Τόνι Μπλερ

Ο Ρόουαν ήταν ο μικρότερος από τέσσερα αγόρια και φοίτησε σε δύο οικοτροφεία. Αρχικά, πήγε στο ίδιο σχολείο με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, το Durham Choristers.

Ο πρώην διευθυντής του σχολείου, Τζον Γκροουβ, φέρεται να είχε δηλώσει για τα δύο αγόρια πόσο διαφορετικά ήταν. Σύμφωνα με την Independent, είχε πει για τον Ρόουαν Άτκινσον: «Ήταν ντροπαλός, με έναν ελαφρύ τραυλισμό και ένα κάπως λαστιχένιο’ πρόσωπο, όπως αυτό που έχει και σήμερα». Όσο για τον Τόνι Μπλερ, είχε αναφέρει: «Ήταν εξωστρεφής. Αν χρειαζόταν εθελοντής, ήταν πάντα το παιδί που σήκωνε πρώτο το χέρι».

Στη συνέχεια, ο Άτκινσον φοίτησε στο St. Bees School, όπου διέπρεπε στα μαθήματα θετικών σπουδών.

Δεν ήθελε αρχικά να γίνει ηθοποιός

Αν και σήμερα είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που κάνει τον κόσμο να γελά, η κωμωδία και η υποκριτική δεν ήταν εξαρχής στα σχέδιά του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Ηλεκτρολογία Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ.

Αργότερα ξεκίνησε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ανακάλυψε την αγάπη του για την υποκριτική. Εκεί γνώρισε και τον σεναριογράφο της ταινίας «Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία», στην οποία ο ίδιος έκανε μια σύντομη εμφάνιση. Παράλληλα, συνυπέγραψε το σενάριο της σειράς «Blackadder», όπου έμελλε να γίνει κλασική.

Τραυλίζει

Ο Ρόουαν Άτκινσον έχει παλέψει με τον τραυλισμό για μεγάλο μέρος της ζωής του. Παρότι έτσι κι αλλιώς αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, εξαιτίας του τραυλισμού αποφεύγει και τις πολλές συνεντεύξεις.

Ωστόσο, έχει διαπιστώσει ότι το πρόβλημα τον επηρεάζει λιγότερο όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Όπως έχει δηλώσει στο Time: «Έρχεται και φεύγει. Εξαρτάται από το άγχος μου, αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Διαπιστώνω ότι όταν υποδύομαι έναν χαρακτήρα διαφορετικό από τον εαυτό μου, ο τραυλισμός εξαφανίζεται. Αυτό ίσως ήταν και μία από τις αφορμές που με οδήγησαν στην καριέρα που ακολούθησα».

Έσωσε την οικογένειά του από αεροπορικό ατύχημα

Το 2001, ο Ρόουαν Άτκινσον κατάφερε να σώσει τη ζωή της συζύγου του και των παιδιών τους, όταν ο πιλότος του ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν κατέρρευσε εν ώρα πτήσης.

Ο Ρόουαν Άτκινσον με την πρώην σύζυγό του Σουνέντρα Σάστρι

Η τότε σύζυγός του, Σουνέτρα Σάστρι, και τα παιδιά τους, Μπεν και Λίλι, βρίσκονταν σε διακοπές στην Κένυα, ταξιδεύοντας από το Ουκούντα προς το Ναϊρόμπι με ένα ελαφρύ αεροσκάφος Cessna 202.

Ωστόσο, περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος έχασε τις αισθήσεις του. Καθώς η οικογένεια προσπαθούσε να τον συνεφέρει, ο Ρόουαν – ο οποίος δεν είχε πετάξει ποτέ ξανά αεροπλάνο – αναγκάστηκε να αναλάβει τα χειριστήρια.

Ευτυχώς για όλους τους επιβαίνοντες, ο πιλότος ανέκτησε τις αισθήσεις του πριν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση. Στη συνέχεια ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε με ασφάλεια.

Έχει στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια

Ο Ρόουαν Άτκινσόν είναι φίλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση με τον βασιλιά Κάρολο. Ο ηθοποιός έχει παρευρεθεί σε αρκετές ιδιωτικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει ο μονάρχης και συγκαταλεγόταν στους εκλεκτούς καλεσμένους στον γάμο του με τη βασίλισσα Καμίλα.

Επίσης, ήταν παρών στον εορτασμό των 60ως γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου, που πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική του κατοικία. Έχει προσκληθεί και σε μεγάλα επίσημα γεγονότα της βασιλικής οικογένειας, όπως η στέψη του βασιλιά Καρόλου αλλά και στον γάμο του πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Το 2013, του απονεμήθηκε ο τίτλος του διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Ρόουαν Άτκινσον ως Mr. Bean

Έγινε πατέρας στα 62 του

Ο Ρόουαν Άτκινσον απέκτησε το τρίτο του παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία και συγκεκριμένα όταν ήταν 62 ετών. Η σύντροφός του, ηθοποιός Λουίζ Φορντ, έφερε στον κόσμο την κόρη τους Ίσλα τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο διάσημος ηθοποιός έχει ήδη δύο ενήλικα παιδιά, τον 32χρονο Μπεν και την 30χρονη Λίλι, από τον 24χρονο γάμο του με την μακιγιέζ του BBC, Σουνέτρα Σάστρι.

Το 2014, η σχέση του με τη Σουνέτρα πέρασε κρίση, όταν έγινε γνωστό ότι υπήρχε μια νέα γυναίκα στη ζωή του. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για τη Λουίζ, μια ηθοποιό που γνώρισε το 2013, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο θεατρικό έργο «Quartermaine’s Terms».

