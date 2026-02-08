Την είσοδό του στο ιδιοκτησιακό σχήμα της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι ανακοίνωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, διευρύνοντας την παρουσία του εκτός παρκέ και στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σε ανάρτησή του, όπου φωτογραφίζεται με την εμφάνιση των μπλε του Λονδίνου, ο σταρ του NBA λίγα, 24ωρα μετά την ανακοίνωση πως παραμένει στου Μπακς, μπαίνει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της γυναικίας ομάδας μαζί με τον γνωστό επιχειρηματία και σύζυγο της Σερένα Γουίλιαμς, τον Αλέξις Οχανιάν.

«Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τον φίλο μου Αλέξις Οχανιάν και που μπαίνω στο ιδιοκτησιακό σχήμα της @chelseafcw, ενός ιστορικού συλλόγου με πάθος, ποιότητα και νοοτροπία νικητή.

Η ιστορία της Chelsea τα λέει όλα και χαίρομαι που μπορώ να συμβάλω στο μέλλον, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την πρόοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και για το πώς πάμε το παιχνίδι ένα βήμα παραπέρα. Up the Chels!».

Δύο λόγια για τον Αλέξις Οχανιάν

Ο Αλέξις Οχανιάν είναι κυρίως γνωστός ως συνιδρυτής του Reddit και Θεωρείται από τα μεγάλα ονόματα της tech σκηνής, ειδικά στο κομμάτι των startups.

Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ενεργός υποστηρικτής του γυναικείου αθλητισμού, έχει επενδύσει σε ομάδες και projects που προωθούν την ισότητα και την ανάπτυξη του χώρου. Είναι επίσης σύζυγος της Serena Williams, κάτι που τον έφερε ακόμα πιο κοντά στον αθλητισμό.

