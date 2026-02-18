Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρωταγωνιστής της ταινίας RoboCop Τομ Νούναν, σε ηλικία 74 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η πρώην συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης «έφυγε ειρηνικά» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Σε ανάρτησή της στο Instagram, μίλησε με συγκίνηση για τη συνεργασία τους στο θεατρικό και μετέπειτα κινηματογραφικό «What Happened Was…», χαρακτηρίζοντάς τον καθοριστικό για την καριέρα της.

Η Κάρεν Σίλας έγραψε αναλυτικά για τον Τομ Νούναν: «Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026. Το να δουλέψω μαζί του στο πρωτότυπο off-Broadway θεατρικό του έργο “What Happened Was…” στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο καμπής για εμένα και για την καριέρα μου, κάτι που συνεχίζει να αντηχεί σε όλη μου τη ζωή και στη δουλειά μου ως ηθοποιός» και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τότε ότι, όταν το γυρίζαμε ως ταινία έναν χρόνο αργότερα, θα δημιουργούσαμε μία από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες της δεκαετίας του 1990 στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τι προνόμιο και τι τρελή διασκέδαση ήταν να δουλεύω με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος… Είθε η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει».

Robocop star Tom Noonan dead at 74: Actor and director hailed the 'perfect bad guy' passes away peacefully on Valentine's Day https://t.co/g3jTePv13t — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2026

Ο Τομ Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 με μικρούς ρόλους, απογειώθηκε ωστόσο στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε και σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας.

Ο Νούναν έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Cain ή RoboCain στο «RoboCop 2», τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 1987. Παράλληλα, άφησε έντονο αποτύπωμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Φράνσις Ντόλαρχαϊντ στο «Manhunter», σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Ξεχώρισε επίσης ως το Τέρας του Φρανκενστάιν στο The Monster Squad, ενώ συμμετείχε σε δεκάδες ακόμη παραγωγές, όπως τα Heat, Last Action Hero, The House of the Devil, αλλά και τηλεοπτικές σειρές όπως τα The X-Files και CSI.

