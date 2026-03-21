H απονομή των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε με τους συμμετέχοντες ηθοποιούς να συγκεντρώνουν γύρω τους την προσοχή, όχι μόνο για τον ρόλο που ερμήνευσα αλλά και για την πορεία τους μέχρι την κορυφή.

Μια ματιά στους βραβευμένους με Όσκαρ Α’ Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου των τελευταίων τριών δεκαετιών από το Times Higher Education αποκαλύπτει ενδιαφέροντα μοτίβα όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση – αλλά και την απουσία της.

Σύμφωνα με το Times Higher Education, ο Cillian Murphy και η Jessie Buckley συγκαταλέγονται στους διακεκριμένους ηθοποιούς με ανώτατη εκπαίδευση, έχοντας φοιτήσει στο University College Cork και στη Royal Academy of Dramatic Art αντίστοιχα.

Πανεπιστήμια που «παράγουν» Όσκαρ

Ανάμεσα στα ιδρύματα, που ξεχωρίζουν βρίσκονται το University of California, το Yale University και το University of Cambridge, τα οποία έχουν συνδεθεί με σημαντικό αριθμό βραβευμένων ηθοποιών.

Η γεωγραφική εγγύτητα με το Hollywood φαίνεται να παίζει ρόλο: απόφοιτοι πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας, όπως ο Nicolas Cage και η Helen Hunt, έχουν κατακτήσει το χρυσό αγαλματίδιο. Παράλληλα, και τα Community Colleges της περιοχής έχουν συμβάλει, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Sean Penn και Hilary Swank.

Πριν κατακτήσει τη μεγάλη οθόνη, ο Denzel Washington υπήρξε αριστούχος φοιτητής του Fordham University.

Ο θρύλος της υποκριτικής Daniel Day-Lewis σφυρηλάτησε το σπάνιο ταλέντο του στη Bristol Old Vic Theatre School, μια από τις πιο αναγνωρισμένες δραματικές σχολές στον κόσμο.

Διαδρομές εντός και εκτός ακαδημαϊκού χώρου

Η ακαδημαϊκή πορεία δεν είναι μονόδρομος. Ο Adrien Brody, για παράδειγμα, σπούδασε στο Stony Brook University και στο Queen’s College, ενώ ο Philip Seymour-Hoffman φοίτησε στο New York University.

Αντίθετα, η Michelle Yeoh, που έγραψε ιστορία το 2023, δεν ακολούθησε πανεπιστημιακές σπουδές. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, γεγονός που της επέτρεψε να εκτελεί μόνη της επικίνδυνες σκηνές στις πρώτες της ταινίες.

Παρόμοια, ο Michael B Jordan, νικητής του 2026, δεν πέρασε από πανεπιστημιακά έδρανα, καθώς μπήκε νωρίς στον χώρο της υποκριτικής.

Cambridge και Yale: διαφορετικές σπουδές, ίδιο αποτέλεσμα

Από το University of Cambridge προέρχονται ηθοποιοί όπως οι Eddie Redmayne, Emma Thompson και Olivia Colman. Ενδιαφέρον είναι ότι κανείς τους δεν σπούδασε υποκριτική, επιλέγοντας επιστημονικά αντικείμενα, όπως ιστορία τέχνης ή αγγλική φιλολογία.

Αντίστοιχα, το Yale University έχει συνδεθεί με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση της Meryl Streep και της Frances McDormand, δύο από τις πιο πολυβραβευμένες ηθοποιούς της σύγχρονης εποχής.

Σπουδές πέρα από την υποκριτική

Αν και η πλειονότητα των βραβευμένων έχει σπουδάσει θέατρο ή δραματική τέχνη, υπάρχουν και εξαιρέσεις: Η Natalie Portman, για παράδειγμα, επέλεξε ψυχολογία στο Χάρβαρντ (Harvard University), αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική πορεία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πεδία.

Δραματικές σχολές και εναλλακτικές διαδρομές

Εκτός από τα πανεπιστήμια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και εξειδικευμένες σχολές, όπως η Royal Academy of Dramatic Art, την οποία παρακολούθησαν η Jessie Buckley και ο Anthony Hopkins.

Ωστόσο, αρκετοί ηθοποιοί επέλεξαν να μην ακολουθήσουν ούτε πανεπιστημιακές σπουδές ούτε δραματικές σχολές. Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οκτώ άνδρες και πέντε γυναίκες νικητές Όσκαρ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο μπορεί να αναδειχθεί και εκτός ακαδημαϊκών δομών.

Διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι γυναίκες που κατέκτησαν το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο, αν και πολλές διέκοψαν τις σπουδές τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Cate Blanchett και η Julia Roberts.

Επιπλέον, περισσότερες βραβευμένες γυναίκες προέρχονται από πανεπιστήμια που κατατάσσονται ψηλά σε διεθνείς λίστες, όπως τα Stanford University και Harvard University.

Πολλοί δρόμοι οδηγούν προς την κορυφή

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: δεν υπάρχει μία και μοναδική διαδρομή προς την επιτυχία. Από τα Ivy League πανεπιστήμια μέχρι τα community colleges και από τις δραματικές σχολές μέχρι την απουσία οποιασδήποτε τυπικής εκπαίδευσης, οι δρόμοι προς το Όσκαρ είναι πολλαπλοί.

Καθώς το βλέμμα στρέφεται ήδη στην επόμενη απονομή, το ερώτημα παραμένει: ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν οι επόμενοι νικητές;

