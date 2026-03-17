Αν και μια υποψηφιότητα ή η κατάκτηση ενός Όσκαρ μπορεί να εκτοξεύσει τα έσοδα μιας ταινίας κατά εκατομμύρια, το ίδιο το χρυσό αγαλματίδιο έχει τυπικά αξία μόλις 1 δολάριο.

Αυτό δεν οφείλεται στα υλικά του, αλλά σε έναν αυστηρό κανόνα της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS), ο οποίος απαγορεύει στους νικητές και στους κληρονόμους τους να πουλήσουν το βραβείο στην ελεύθερη αγορά.

Ο κανόνας του 1950 και η απαγόρευση μεταπώλησης

Από το 1950 και μετά, κάθε μέλος της Ακαδημίας που κερδίζει Όσκαρ υπογράφει συμφωνία σύμφωνα με την οποία, αν θελήσει να το αποχωριστεί, πρέπει πρώτα να το προσφέρει στην Ακαδημία για επαναγορά έναντι 1 δολαρίου. Ο κανόνας θεσπίστηκε για να προστατεύσει το κύρος του βραβείου και να αποτρέψει την εμπορευματοποίησή του.

Πριν από την εφαρμογή του κανόνα, τα Όσκαρ μπορούσαν να πωληθούν ελεύθερα και συχνά έπιαναν εντυπωσιακά ποσά. Το κόστος παραγωγής ενός αγαλματιδίου σήμερα υπολογίζεται περίπου στα 570 AUD (αυστραλιανά δολάρια), αλλά η συλλεκτική του αξία για τα βραβεία πριν από το 1951 είναι πολλαπλάσια.

Οι πιο διάσημες πωλήσεις Όσκαρ πριν από το 1951

Η πιο γνωστή αγορά έγινε το 1999, όταν ο Μάικλ Τζάκσον πλήρωσε 1,54 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας του Gone With The Wind (Όσα Παίρνει ο Άνεμος) το1939. Σύμφωνα με το Forbes, ο οίκος Christie’s έχει πουλήσει τέσσερα αγαλματίδια πριν από το 1950 για συνολικά 2,7 εκατ. δολάρια.

Η Ακαδημία παραμένει αμετακίνητη στη στάση της. Το 2014 μήνυσε τον ανιψιό του βραβευμένου Joseph Wright, όταν το Όσκαρ του για Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση (1942) εμφανίστηκε σε δημοπρασία. Κέρδισε την υπόθεση και δήλωσε ότι τα αγαλματίδια «δεν προορίζονται ποτέ για εμπόριο».

Τα πολυπόθητα αγαλματίδια / Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP

Η κατασκευή του αγαλματιδίου

Το βραβείο Όσκαρ είναι χυτευμένο σε συμπαγές μπρούντζο και επικαλυμμένο με χαλκό, νικέλιο και 24 καράτια χρυσού. Έχει ύψος 34,3 εκατοστά, βάρος 3,85 κιλά και απεικονίζει έναν ιππότη που κρατά σπαθί, τοποθετημένο πάνω σε κύλινδρο φιλμ με πέντε ακτίνες, οι οποίες συμβολίζουν τους πέντε αρχικούς κλάδους της Ακαδημίας.

Η οικονομική επίδραση των Όσκαρ στο box office

Στο Χόλιγουντ θεωρείται δεδομένο ότι μια υποψηφιότητα ή μια νίκη στα Όσκαρ αυξάνει σημαντικά την εμπορική επιτυχία μιας ταινίας. Το 2023, το περιοδικό «Moviemaker» ανέφερε ότι αναλυτές επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση ανάμεσα στις νίκες και στα αυξημένα έσοδα. Η IBISWorld, εξετάζοντας τις απονομές από το 2007 έως το 2011, διαπίστωσε ότι οι υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία είχαν μέσο κόστος παραγωγής περίπου 60 εκατ. AUD και απέφεραν κατά μέσο όρο 148,4 εκατ. USD (αμερικανικά δολάρια) στα ταμεία, με συνολικό κέρδος που άγγιζε το 247,2%.

Παρότι το αγαλματίδιο κοστολογείται τυπικά στο 1 δολάριο, η πραγματική του δύναμη βρίσκεται στην τεράστια εμπορική και πολιτιστική επιρροή που μπορεί να ασκήσει σε μια ταινία.

