Μελάνια Τραμπ: Δίχασε με το ασημί αστραφτερό παντελόνι στο Governors Dinner - «Μοιάζει σαν να πηγαίνει για πικνίκ», της γράφουν

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η στιλιστική επιλογή της Μελάνια Τραμπ για το Governors Dinner το περασμένο Σάββατο στην Ουάσινγκτον.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα ασημί αστραφτερό παντελόνι αξίας 2.395 δολαρίων από τον Dolce & Gabbana, συνδυάζοντας το με μια μακρυμάνικη, μαύρη μπλούζα με δέσιμο στο λαιμό από την ίδια μάρκα, η οποία κοστίζει 2.245 δολάρια. Για να ολοκληρώσει το σύνολο η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ψηλοτάκουνα μεταλλικού χρώματος γόβες Christian Louboutin και μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια.

Όπως, όμως, σημείωσε η Vogue, η εν λόγω εκδήλωση είχε ενδυματολογικό κώδικα black tie, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες συνήθως φορούν μακριά φορέματα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε σχόλια στο Χ με αρκετούς να επικρίνουν τη Μελάνια Τραμπ γράφοντας ότι το παντελόνι δεν ήταν κατάλληλο για μια τέτοια εκδήλωση.

«Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, κάποιος πρέπει να αντικαταστήσει τη στιλίστριά της. Το black tie δεν σημαίνει ότι είσαι έτοιμη για ντίσκο», έγραψε κάποιος στο X. Ένας άλλος συμφώνησε: «Ακατάλληλο για black tie». «Αυτό το ντύσιμο είναι φανταχτερό και κακόγουστο και σίγουρα δεν είναι black tie. Κανένας από τους δύο δεν έχει γούστο», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Μοιάζει σαν να πάει για πικνίκ. Τι ντροπή», «αν και είναι όμορφη (όπως πάντα), είμαι παλιομοδίτης και προτιμώ τα φορέματα για ορισμένες εκδηλώσεις» συνέχισαν τα αρνητικά σχόλια

Άλλοι, ωστόσο, διαφώνησαν και υπερασπίστηκαν την Πρώτη Κυρία. «Η Μελάνια είναι μια μοναδική προσωπικότητα! Φοράει ό,τι θέλει και της αρέσει ό,τι της αρέσει. Δεν ντύνεται για να εντυπωσιάσει, αλλά για να εκφράσει τον εαυτό της. Νομίζω ότι είναι υπέροχη και δεν θα μπορούσε να φαίνεται άσχημη ακόμα και αν το προσπαθούσε!», έγραψε ένας σχολιαστής. «Μου αρέσει πολύ που φοράει αυτό το παντελόνι για ένα δείπνο. Είναι όμορφο και της ταιριάζει, όπως της ταιριάζει ό,τι φοράει» υπερθεμάτισε ένας δεύτερος.

protothema.gr