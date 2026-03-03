Επτά μήνες έχουν συμπληρωθεί από τον θάνατο του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, με τη Βούλα Πατουλίδου να σχολιάζει πως χρειάζεται ακόμη χρόνο για να διαχειριστεί το πένθος της.

Η Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη την Τρίτη 3 Μαρτίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» εξηγώντας πως υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της απώλειας, ενώ παρατηρεί και διαστήματα που νιώθει να δυσκολεύεται συναισθηματικά.

Η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε ότι έχει στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία της τονίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσει: «Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τους… Αυτό το “Πρώτο Φθινόπωρο»” όταν το ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να τα ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω βέβαια μαζί, αλλά ρε παιδάκι μου αυτές οι γενιές. Είναι στρατηγός η μητέρα μου. Γιατί κάποια στιγμή λέει “ξέρεις πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις”».

