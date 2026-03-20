Αντιμέτωπος με μια μεγάλη ένταση ήρθε ο Ηλίας Βρεττός το περασμένο Σάββατο 14 Μαρτίου σε νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίστηκε στην Κύπρο.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης στο «Πρω1νό» του ΑΝΤ1, ενώ ο καλλιτέχνης βρισκόταν στη σκηνή για το δεύτερο πρόγραμμα, μια παρέα ανδρών προκάλεσε φασαρία καθώς δεν ήταν ευχαριστημένη με τη σειρά των τραγουδιών, αφού νωρίτερα έκαναν παραγγελίες.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η ένταση ξεκίνησε όταν αντέδρασε ένας μουσικός και ο καλλιτέχνης τον υποστήριξε, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση.

Τότε, τα «αίματα άναψαν» και χτύπησαν τον Ηλία Βρεττό στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα δημιούργησαν ζημιές στο νυχτερινό κέντρο.

