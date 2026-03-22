Συγκίνηση προκάλεσαν στον Γιώργο Καπουτζίδη οι δηλώσεις που έκαναν για εκείνον οι γονείς του, με τον πατέρα του να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι είναι υπερήφανος για εκείνον.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στη νέα εκπομπή «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια, το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας. Ανάμεσα σε αυτές, «επέστρεψε» συμβολικά στην κουζίνα του πατρικού του σπιτιού στις Σέρρες, όπου στο παρελθόν είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα του την επιθυμία του να στηρίξει και να βοηθήσει πολλά παιδιά μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή όταν τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του μίλησαν για εκείνον. Σε βίντεο που προβλήθηκε, ο πατέρας του, Δημήτρης περιέγραψε τη στενή σχέση τους, ενώ εξέφρασε την αγάπη που έχει στον γιο του: «Όλη την ημέρα ήμουν μαζί του γιατί η μητέρα του ήταν δασκάλα και ήταν στο σχολείο. Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός που τα έδωσε όλα. Αγόρι μου γλυκό είσαι η ζωή μου και μέρα νύχτα είσαι στη ψυχή και στη καρδιά μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή μου. Να είσαι καλά και να σε καμαρώνω».

