Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27/3) με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια, μετά από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο το όχημά του ανατράπηκε σε επαρχιακό δρόμο κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο 50χρονος Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάστασή του σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Tiger Woods charged with DUI after car crash in Florida https://t.co/UEWeC0hW5B — CBS News (@CBSNews) March 27, 2026

Τούμπαρε ένα όχημα

Σύμφωνα με το SkyNews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των Αρχών. Πληροφορίες θέλουν να έχει υπάρξει σύγκρουση δύο οχημάτων, με τις πρώτες πληροφορίες να θέλουν το ένα όχημα να έχει τουμπάρει σε δρόμο στο Τζούπιτερ Άιλαντ.

