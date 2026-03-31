Τελευταίο σήμερα στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα, ο θάνατος της οποίας σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Φόρο τιμής στην αξέχαστη ερμηνεύτρια που έφυγε σε ηλικία 87 ετών και σφράγισε με τη φωνή της για περισσότερες από έξι δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, θα αποτίσουν φίλοι και θαυμαστές το λαϊκό προσκύνημα που θα γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη Αθηνών από νωρίς το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι της Τρίτης. Η ταφή της εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα που στηρίζει παιδιά με νεοπλάσματα, τις ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Η περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τραγουδώντας στη σκηνή του Ηρωδείου. Πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια. Ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση. Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της.

Στη διάρκεια μιας περιοδείας συνέβη και η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε. Τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο “Πανόραμα” στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνώρισε τον Αύγουστο του 1957 τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά την σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.

Η επιτυχία του ζευγαριού στα νυχτερινά κέντρα και σε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μεγάλη. Απόδειξη αποτελούν και οι ταινίες στις οποίες εμφανίστηκαν ήδη από το 1960. Συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της Μαρινέλλας απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Καζαντζίδη. Με το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού.

