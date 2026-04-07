Ο Jaafar Jackson κράτησε για έναν ολόκληρο χρόνο μυστικό ότι θα ενσαρκώσει τον Michael Jackson στη βιογραφική ταινία «Michael», χωρίς να αποκαλύψει τίποτα ακόμη και στη μητέρα του, μέχρι να νιώσει έτοιμος να μοιραστεί τον ρόλο. Πρόκειται για τον γιο του Τζερμέιν Τζάκσον, ενός από τα αδέλφια του «βασιλιά της ποπ» και μέλους των The Jackson 5.

Ο ηθοποιός συζήτησε για το περιοδικό Interview με τον συμπρωταγωνιστή του στο φιλμ, Μάιλς Τέλερ, ο οποίος ενσαρκώνει τον δικηγόρο και μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, και αποκάλυψε: «Η μητέρα μου ήρθε μία φορά στα γυρίσματα, αλλά δεν ήξερε τι να περιμένει. Ακόμη και στη διαδικασία προετοιμασίας, δεν της είπα τίποτα για έναν ολόκληρο χρόνο».

«Τι εννοείς; Όταν πήρες τον ρόλο, δεν της το είπες;», ρώτησε τότε ο Τέλερ, με τον Τζαφάρ Τζάκσον να απαντά: «Όχι. Κανείς στην οικογένειά μου δεν ήξερε για έναν χρόνο. Το κράτησα αρκετά μυστικό μέχρι να νιώσω αρκετά άνετα για να το μοιραστώ. Αλλά όταν η μητέρα μου το είδε στην οθόνη, εντυπωσιάστηκε. Της ήταν δύσκολο να το συνδέσει με εμένα, οπότε ήταν πολύ συγκινητική εμπειρία για εκείνη».

Ο νεαρός ηθοποιός εξομολογήθηκε στον Μάιλς Τέλερ ότι η προβολή της ταινίας ήταν περίεργη για τη μητέρα του, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ προστατευτική μαζί μου, γνωρίζοντας τι πρόκειται να ακολουθήσει» με τη δημοσιότητα που θα λάβει η ταινία. «Ο πατέρας μου δεν την έχει δει ακόμη και ανυπομονώ γι’ αυτό. «Ήταν μια εμπειρία που σε κατακλύζει σωματικά και σίγουρα δείχνει μια πλευρά μου που η μητέρα μου δεν είχε δει», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τέλερ ζήτησε επίσης από τον πρωταγωνιστή της ταινίας να περιγράψει τα συναισθήματά του όταν είδε για πρώτη φορά την ταινία ολοκληρωμένη. «Μπαίνοντας σε αυτό, προσπάθησα όσο μπορούσα να πω “θα προσπαθήσω απλώς να δω χωρίς να κρίνω τίποτα”», είπε εκείνος, γελώντας.

Η εμπειρία της θέασης ήταν τελείως διαφορετική για τον Τζαφάρ Τζάκσον από αυτό που είχε φανταστεί: «Μόλις ξεκίνησε, ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από αυτή που περίμενα. Πέρασε τόσο γρήγορα. Ήμουν σαν “Περίμενε, αυτό ήταν;” Αλλά τη δεύτερη φορά που την είδα ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Μπόρεσα να καταλάβω ποια είναι η ιστορία και πραγματικά να επιτρέψω στον εαυτό μου να απολαύσει αυτό που βλέπω στην οθόνη, αντί να σκέφτομαι όλα όσα γυρίσαμε και δεν μπήκαν. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημά μου την πρώτη φορά. Ήμουν σαν “Πού είναι όλο αυτό το υλικό;”».

