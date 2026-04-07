Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Αμερικανό ράπερ Kanye West, κρίνοντας ότι η παρουσία του δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του BBC, Nick Eardley, στην πλατφόρμα X την Τρίτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αυξανόμενες αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή του ως βασικού καλλιτέχνη στο Wireless Festival στο Λονδίνο.

Ο West, ο οποίος πλέον είναι γνωστός ως Ye, έχει στο παρελθόν επικριθεί για αντισημιτικές δηλώσεις και εκφράσεις θαυμασμού προς τον ναζισμό. Οι τοποθετήσεις αυτές έχουν οδηγήσει επανειλημμένα στον αποκλεισμό των λογαριασμών του από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας X.