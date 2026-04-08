Η Μαριάννα Κατσιμίχα αποκάλυψε ότι για χρόνια δίσταζε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, καθώς ένιωθε έντονα τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της, Πάνος Κατσιμίχας, πιστεύοντας ότι θα θεωρείται πάντα «η κόρη του τάδε», κάτι που την κράτησε πίσω μέχρι να το δει τελικά ως πρόκληση.

Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου στην εκπομπή «The 2night Show», ανέφερε πως πλέον βλέπει σαν πρόκληση το να φτάσει τον πατέρα της ή ακόμα και να τον ξεπεράσει, ενώ μίλησε και για τη συζήτηση που έκανε με τον Πάνο Κατσιμίχα όταν πήρε την απόφαση να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια. Παράλληλα, σχολίασε και την αλλαγή στον τίτλο του τραγουδιού που την έκανε viral στα social media, το Βαλς των ονείρων.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα εξομολογήθηκε αρχικά για το γεγονός πως καθυστερούσε να ασχοληθεί σε επαγγελματικό επίπεδο με τη μουσική: «Νομίζω πως ένας λόγος που δεν το έκανα σε πιο μικρή ηλικία, είναι ότι είχα πάντα τον φόβο της σύγκρισης. Δεν είχε να κάνει με το ότι εμένα με επηρεάζει σαν Μαριάννα προσωπικά ότι είναι ο πατέρας μου αυτός που είναι. Ίσα ίσα, καλό είναι το να έχεις ένα τέτοιο όνομα στην πλάτη σου. Απλώς είχα τον φόβο της σύγκρισης, τον φόβο ότι “Δεν θα πετύχει γιατί θα είναι πάντα η κόρη του τάδε”. Οπότε σίγουρα με είχε κρατήσει λίγο πίσω. Αλλά, ναι μεν είναι βαρύ το όνομα που κουβαλάω, από την άλλη, αυτό σε βάζει σε μια θέση να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει είτε να ξεπεράσεις είτε να φτάσει εκεί. Οπότε είναι μια πρόκληση να έχεις αυτό το όνομα ή οποιοδήποτε. Είτε είσαι η κόρη του Κατσιμίχα, είτε του Μικρούτσικου είτε οποιουδήποτε. Έχεις μια ευθύνη».

Έπειτα, αποκάλυψε πως ποτέ δεν δήλωσε στον πατέρα της ότι ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του: «Νομίζω δεν έγινε ποτέ η κουβέντα “Μπαμπά θα γίνω τραγουδίστρια“. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από πιο μικρή και κάπως αυτό ήρθε φυσικά και οργανικά. Και ο μπαμπάς μου, μέχρι να καταλάβει ότι όντως θέλω αυτό το πράγμα και όντως είμαι για εκεί, είχε κι αυτός τους ενδοιασμούς του, γιατί ξέρει τον χώρο, ξέρει πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε έναν τέτοιο χώρο. Ίσως να φταίει ότι στην κοινωνία που ζούμε είναι κάπως ανδροκρατούμενοι οι χώροι της τηλεόρασης, της μουσικής. Φοβόταν μήπως σαν γυναίκα με εκμεταλλευτούν. Στην εποχή του. Αλλά κάποια στιγμή, γύρισε και μου είπε “Άσε όλα τα άλλα που κάνεις και κάνε αυτό, αφού αυτό θες”», σημείωσε.

Όσον αφορά στο τραγούδι που τη γνώρισε ο κόσμος, «Βαλς των Χαμένων ονείρων» που πλέον έχει αλλάξει τίτλο, εξήγησε πως έγινε έπειτα από αίτημα του γιου του Μάνου Χατζιδάκη, το οποίο σεβάστηκε απόλυτα, διότι θεωρεί πως η μουσική πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίζει: «Δεν έγινε τόσο μεγάλη διαδικασία. Μας ζήτησε να κάνουμε αυτό το πράγμα, προφανώς εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει καμία δυσαρέσκεια, γιατί κάνουμε μουσική και η μουσική πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Οπότε υπήρξε αυτή η παράκληση και εμείς το κάναμε και έγινε το Βαλς των ονείρων. Όλα καλά», δήλωσε.

