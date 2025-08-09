Η βασίλισσα Καμίλα πέρασε μέρος των θερινών της διακοπών στην Ελλάδα, επιβαίνοντας στο υπερπολυτελές γιοτ Zenobia του δισεκατομμυριούχου Σύρου-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δωρητή των Συντηρητικών, Γουάφικ Σαΐντ, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές συζητήσεις για την εικόνα της μοναρχίας.

Η 78χρονη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου εντοπίστηκε στη μαρίνα Ζέας, στο γιοτ αξίας 30 εκατ. λιρών. Ο Σαΐντ, γνωστός για τη στενή σχέση του με την πρώην πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, δεν βρισκόταν στο πλοίο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος παρέμενε στη Σκωτία.

Η παρουσία της Καμίλα σε σκάφος ισχυρού πολιτικού δωρητή προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές να σημειώνουν ότι η βασιλική οικογένεια οφείλει να διαφυλάσσει την εικόνα πολιτικής ουδετερότητας. Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, τόνισε ότι η φιλοξενία από πολιτικά συνδεδεμένα πρόσωπα δεν συνάδει με την εικόνα λιτότητας που προβάλλει ο μονάρχης.

Ο Σαΐντ, με περιουσία 1,9 δισ. λιρών, έχει συνδεθεί με το εξοπλιστικό πρόγραμμα Al Yamamah μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ερευνήθηκε από την Υπηρεσία Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων πριν η διαδικασία σταματήσει το 2006. Η σύζυγός του Ρόζμαρι έχει δωρίσει άνω των 2 εκατ. λιρών στους Συντηρητικούς από το 2015.

Το Zenobia, μήκους 57 μέτρων, διαθέτει έξι καμπίνες για 12 επισκέπτες, πλήρωμα 13 ατόμων, υπαίθριο χώρο εστίασης, βιβλιοθήκη-κινηματογράφο και πολυτελή εσωτερική διακόσμηση. Ο Σαΐντ δήλωσε ότι γνωρίζει την οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς εδώ και 40 χρόνια και ότι η παραχώρηση του σκάφους ήταν φυσική πράξη φιλίας, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει δωρίσει στους Συντηρητικούς από τότε που έπαψε να είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου.

