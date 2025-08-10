Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», χάρισε εντυπωσιακές εικόνες στον ελληνικό ουρανό το βράδυ του Σαββάτου, με το φεγγάρι να φωτίζει από το Σούνιο και τον Παρθενώνα έως το Ναύπλιο και το Νεκρομαντείο του Αχέροντα.

Η ονομασία «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» έχει τις ρίζες της στους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής που ζούσαν γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Σαμπλέν. Στο τέλος του καλοκαιριού, οι ψαράδες της περιοχής έπιαναν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού οξύρρυγχου, ενός ψαριού που αποτελούσε βασική πηγή τροφής, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο σπάνιο.

Σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac, οι παραδοσιακές ονομασίες της πανσελήνου προέρχονται από ποικίλες πηγές – ιθαγενείς, αποικιοκρατικές και ευρωπαϊκές – και αναφέρονταν στον σεληνιακό μήνα συνολικά, όχι μόνο στη μέρα της πανσελήνου. Για την ίδια εποχή, άλλες φυλές έδιναν ονομασίες όπως «Πανσέληνος του Καλαμποκιού», «Πανσέληνος του Θερισμού» και «Πανσέληνος του Ρυζιού», συνδέοντάς τες με την εποχή συγκομιδής.

