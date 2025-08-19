Η Eurovision εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς από σήμερα παρουσιάζει το ανανεωμένο της λογότυπο. Η αλλαγή συμπίπτει με τον εορτασμό των 70 χρόνων του διαγωνισμού, που θα τιμηθεί το 2026.

Η επετειακή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία, έπειτα από τη νίκη του JJ στη Βασιλεία το 2025 με το τραγούδι Wasted Love. Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά αφιερωμένη στην ιστορία του διαγωνισμού, με αναδρομές στο παρελθόν.

Κεντρικό σημείο της νέας ταυτότητας αποτελεί η ανανέωση του λογοτύπου, που συνόδευε τον θεσμό από το 2004 και είχε τροποποιηθεί το 2014. Το χειρόγραφο σχέδιο απλοποιήθηκε σε ένα ενιαίο σήμα, διατηρώντας όμως την χαρακτηριστική «καρδιά» στο κέντρο, η οποία πλέον αποκτά ακόμη πιο έντονη παρουσία.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ένα νέο ανεξάρτητο σύμβολο, η «Καρδιά Χαμαιλέων» (Chameleon Heart). Πρόκειται για τη «συναισθηματική πυξίδα» της Eurovision, που έχει τη δυνατότητα να απορροφά πολιτισμικές και μουσικές επιρροές, να προσαρμόζεται ανάλογα με την ταυτότητα της διοργανώτριας χώρας ή τον χαρακτήρα του εκάστοτε καλλιτέχνη, παραμένοντας ωστόσο πάντα πιστή στον πυρήνα της.

Το πρώτο δείγμα της νέας αυτής ταυτότητας παρουσιάστηκε μέσα από το επετειακό εικονίδιο για τα 70 χρόνια του θεσμού. Η «καρδιά των 70» αποτελείται από 70 στρώσεις, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μια χρονιά γεμάτη τραγούδια, λάμψη και αξέχαστες στιγμές που ενώνουν εκατομμύρια θεατές σε όλη την Ευρώπη και, πλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε: «Ο Διαγωνισμός της Eurovision είναι πάντα μια διαδικασία εξέλιξης, μουσικά, πολιτισμικά και δημιουργικά. Αυτή η ανανέωση τιμά 70 υπέροχα χρόνια και ταυτόχρονα οδηγεί το brand σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Είναι τολμηρό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο καρδιά, ακριβώς όπως ο διαγωνισμός. Είμαστε περήφανοι που το παρουσιάζουμε στον κόσμο».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το νέο μας λογότυπο και η οπτική ταυτότητα σχεδιάστηκαν για να κάνουν το brand της Eurovision πιο ξεκάθαρο στις ψηφιακές πλατφόρμες, να ενώσουν τα διάφορα projects μας κάτω από την ίδια στέγη και να προστατεύσουν την ταυτότητα του θεσμού παγκοσμίως για τα μέλη της EBU, καθώς ο διαγωνισμός προσελκύει συνεχώς νέο κοινό από κάθε γωνιά της γης. Θα αρχίσετε να βλέπετε περισσότερα στοιχεία από αυτή τη νέα ταυτότητα καθώς προχωράμε προς τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 – και θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες που θα γιορτάζουν τα 70 χρόνια “Ενότητας μέσω της Μουσικής”, τους επόμενους μήνες».

protothema.gr