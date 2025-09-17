Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ παρέστη την Τρίτη στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, σπάζοντας ένα πρωτόκολλο τεσσάρων αιώνων, καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που παραβρέθηκε σε καθολική νεκρώσιμη ακολουθία.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία παντρεύτηκε το 1961 τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ και ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ, απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. Η στενή της σχέση με το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον είχε καταστήσει την παρουσία της εμβληματική, αφού από το 1969 συμμετείχε στις απονομές τροπαίων. Το 1994 είχε μεταστραφεί στον Ρωμαιοκαθολικισμό, γεγονός που την κατέστησε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με αυτή την επιλογή μετά τον βασιλιά Κάρολο Β΄ το 1685.

Παρουσία Καρόλου και διαδόχου Ουίλιαμ

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ υπό τον καρδινάλιο Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικό ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, ενώ η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζε λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση παραμερίζοντας την παράδοση που κρατούσε από τον 17ο αιώνα. Η κηδεία της δούκισσας σηματοδοτήθηκε έτσι ως ιστορική στιγμή για τη βρετανική μοναρχία.

Ταφή στο Φρόγκμορ

Μετά την τελετή, το φέρετρο της δούκισσας του Κεντ μεταφέρθηκε στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπου βρίσκονται και οι τάφοι άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

