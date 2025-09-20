Η Meta Platforms Inc. παρουσίασε την Τετάρτη 17/9 το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα βήμα της στην κατηγορία των έξυπνων γυαλιών, αποκαλύπτοντας την πρώτη έκδοση με ενσωματωμένη οθόνη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να καταστήσει το προϊόν αυτό απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας.

Το νέο μοντέλο, τα Meta Ray-Ban Display αξίας 799 δολαρίων, διαθέτει οθόνη στον δεξιό φακό και δίνει τη δυνατότητα προβολής μηνυμάτων κειμένου, βιντεοκλήσεων, οδηγιών σε χάρτες καθώς και απαντήσεων από την τεχνητή νοημοσύνη της Meta. Η διακριτική οθόνη μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως σκόπευτρο κάμερας ή εργαλείο για την αναπαραγωγή μουσικής.

Στην εκδήλωση Meta Connect στο Menlo Park της Καλιφόρνια, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ χαρακτήρισε τα γυαλιά ως μέσο για την επίτευξη της «υπερνοημοσύνης», όρο που υιοθέτησε για να περιγράψει την ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και τη σχετική ερευνητική ομάδα εντός της εταιρείας. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και να μην περιορίζεται σε κέντρα δεδομένων που αυτοματοποιούν τμήματα της κοινωνίας», τόνισε, θέτοντας το πλαίσιο των μελλοντικών φιλοδοξιών.

Η Meta έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη σημασία της οθόνης στα νέα γυαλιά, την οποία θεωρεί το στοιχείο-κλειδί που θα επιτρέψει στους χρήστες να μεταφέρουν σταδιακά βασικές λειτουργίες από το κινητό τηλέφωνο στα γυαλιά τους. Ο Άντριου Μπόσγουορθ, Διευθυντής Τεχνολογίας, τα χαρακτήρισε «πρώτο σοβαρό προϊόν» στον χώρο, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία τους αποτελεί κομβικό σημείο στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό η Meta φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Apple και η Google, συνεχίζοντας τη στρατηγική της που ξεκίνησε το 2016 με τα πρώτα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας.

«Αυτή η συσκευή μπορεί να σας επιτρέψει να κρατάτε το κινητό στην τσέπη περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο Bosworth, εξηγώντας ότι το τηλέφωνο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά τα γυαλιά παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Τα νέα γυαλιά εισάγουν και καινοτόμο σύστημα ελέγχου. Εκτός από το swipe στο πλαίσιο, οι χρήστες χρησιμοποιούν χειρονομίες που ανιχνεύει το νευρωνικό βραχιόλι Meta Neural Band. Με τσιμπήματα δακτύλων, σάρωση αντίχειρα, διπλό άγγιγμα ή στρίψιμο του χεριού, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τον AI φωνητικό βοηθό, να ρυθμίσει την ένταση μουσικής ή να ελέγξει εφαρμογές.

Επιπλέον, τα γυαλιά ενσωματώνουν λειτουργία ζωντανών λεζάντων με μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητα βιντεοκλήσεων που επιτρέπουν την κοινή χρήση οπτικής γωνίας και επιλογές φωνητικών απαντήσεων σε μηνύματα. Σύντομα θα προστεθεί η δυνατότητα χειρόγραφης καταγραφής στον αέρα, καθώς και φίλτρα ήχου περιβάλλοντος για καθαρότερη επικοινωνία.

Η κυκλοφορία τους προγραμματίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενη από το βραχιόλι, και τα γυαλιά θα είναι διαθέσιμα σε δύο μεγέθη και δύο χρώματα. Η διάθεση θα γίνει μέσω συνεργατών όπως η Ray-Ban, η Lenscrafters, η Best Buy και η Verizon. Στο λανσάρισμα θα υποστηρίζονται εφαρμογές όπως Messenger, WhatsApp και Spotify, ενώ το Instagram θα επεκτείνει σταδιακά τις λειτουργίες του από τα μηνύματα στην προβολή Reels.

Η οθόνη έχει οπτικό πεδίο 20 μοιρών, ανάλυση 600×600 pixel και φωτεινότητα έως 5.000 nits, με δυνατότητα χρήσης διορθωτικών φακών. Η κάμερα 12MP καταγράφει βίντεο 1080p, η μπαταρία διαρκεί έξι ώρες, ενώ η θήκη επαναφόρτισης προσφέρει 30 επιπλέον ώρες. Παράλληλα, το Meta Neural Band προσφέρει διάρκεια ζωής 18 ωρών και διατίθεται σε τρία μεγέθη.

Η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για την επιτυχία του εγχειρήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 3,5 δισ. δολαρίων στην EssilorLuxottica με απόκτηση 3% μετοχικού μεριδίου. Ο Bosworth υπογράμμισε ότι τα γυαλιά αποτελούν επένδυση με προσδοκώμενη απόδοση, καθώς η Meta προσδοκά κέρδη τόσο από το υλικό όσο και από τις υπηρεσίες.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν και νέα μοντέλα χωρίς οθόνη, όπως τα ανανεωμένα Ray-Ban με 3K βίντεο και 40% μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, με τιμή εκκίνησης 379 δολάρια, αλλά και τα Oakley Vanguard που απευθύνονται σε αθλητική χρήση, με ενισχυμένα ηχεία, λειτουργίες slow motion, time-lapse και πιθανότητα μελλοντικής λειτουργίας ως walkie-talkie.

Η Meta βλέπει τα γυαλιά αυτά ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη επαυξημένη πραγματικότητα (AR), με στόχο την παρουσίαση καταναλωτικού μοντέλου το 2027. Η αγορά παραμένει ανταγωνιστική, καθώς η Apple, η Samsung και κινεζικές εταιρείες όπως η Xreal ετοιμάζουν αντίστοιχες συσκευές. Ο Bosworth εκτιμά πωλήσεις άνω των 100.000 μονάδων μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, υπογραμμίζοντας ότι η Meta κατέγραψε το πνεύμα της εποχής, σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει άνθηση.

Ο Alex Himel, επικεφαλής του έργου, δήλωσε ότι τα γυαλιά AI θα αποκτήσουν «mainstream έλξη» έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ η εταιρεία ήδη εξετάζει μελλοντικά μοντέλα με κυψελοειδή συνδεσιμότητα, διπλές οθόνες και πιθανότητα δημιουργίας ειδικού app store.

newmoney