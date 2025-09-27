Ο Δημήτρης Κατσούρας, μουσικός από τη Λάρισα, που είχε γίνει viral πριν από δύο χρόνια παίζοντας μπουζούκι δίπλα σε αρκούδα, επανέρχεται με νέο εντυπωσιακό βίντεο – αυτή τη φορά με την αρκούδα ακόμη πιο μεγαλωμένη.

Ο ίδιος, μιλώντας πρόσφατα στον ΑΝΤ1, εξήγησε ότι ζει μόνιμα στη Μόσχα, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του. Παίζει επαγγελματικά μπουζούκι και τραγουδά σε μουσικά events τόσο στη ρωσική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες χώρες.

Σε ερώτηση αν η αρκούδα είναι αληθινή ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, απάντησε γελώντας: «Φυσικά και είναι αληθινή».

Ο «Τομ» και η ιδιαίτερη σχέση

Η αρκούδα, που ονομάζεται «Τομ», μεγαλώθηκε από φίλο του Δημήτρη σε κτήμα έξω από τη Μόσχα. «Όταν ένα ζώο το μεγαλώνεις από μικρό, συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία», είπε, αλλά τόνισε πως, ακόμη κι έτσι, «πάντα υπάρχει κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο».

Το νέο βίντεο που έγινε ξανά viral

Στη νέα ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης παίζει πλάτη με πλάτη με τον Τομ το θρυλικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με την αρκούδα να δείχνει… να απολαμβάνει τη μουσική.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν 2 χρόνια ήμασταν στα χιόνια παίζοντας συρτάκι… Τώρα ο Τομ μεγάλωσε, έγινε τεράστιος και ακούει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας! Προσοχή! Μην το δοκιμάσετε σπίτι… Κοινοποίηση αδέρφια!».

