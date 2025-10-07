Ένα σπάνιο μονόλεπτο του ευρώ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των συλλεκτών, καθώς η αξία του μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 50.000 ευρώ.

Κατά καιρούς, έχουν γίνει γνωστές περιπτώσεις κερμάτων που απέκτησαν συλλεκτική αξία και πωλήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κέρμα του 1 λεπτού, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Rolf Lederbogen, που απεβίωσε το 2012.

Το συγκεκριμένο νόμισμα ξεχωρίζει χάρη στην οπίσθια όψη του, όπου απεικονίζεται φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχει διαφορετική απόχρωση από τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς έχει κατασκευαστεί από διαφορετικό τύπο χάλυβα.

Η σπανιότητα και η ιδιαιτερότητα του σχεδίου καθιστούν το μονόλεπτο αυτό εξαιρετικά πολύτιμο στη συλλεκτική αγορά. Σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και δημοπρασίες, όπως το eBay, οι τιμές του μπορεί να αγγίξουν έως και 45.000 ευρώ, ανάλογα με την κατάστασή του.

Η έλλειψη τέτοιων νομισμάτων έχει ενταθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς πολλοί πολίτες τα χρησιμοποίησαν χωρίς να γνωρίζουν την αξία τους. Αν θεωρείτε πως έχετε ένα τέτοιο κέρμα στην κατοχή σας, συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν νομισματικό εμπειρογνώμονα για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

in.gr