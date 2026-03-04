Αύξηση στον αριθμό των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ που εντοπίστηκαν στην Κύπρο καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 670 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με το 2024. Το τραπεζογραμμάτιο των €50 παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 45,4% του συνόλου.

Μείωση παραχαράξεων σε επίπεδο Ευρωζώνης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 444.000 παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σύγκριση με το 2024.

Τα τραπεζογραμμάτια των €50 και €20 εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 80,2% του συνόλου των περιστατικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το 96,8% των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε χώρες της ευρωζώνης, το 2,2% σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωζώνης και το 1% στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύσταση προς τους πολίτες

Παρά τη μικρή αναλογία παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων σε σχέση με τα γνήσια που κυκλοφορούν, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους με μετρητά.

Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρέχεται ενημέρωση για απλούς τρόπους ελέγχου της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ.