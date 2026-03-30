Το ευρώ κινείται προς το χειρότερο τρίμηνό του από το 2024, καθώς η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει εκ νέου την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας και εντείνει τις ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής.

Το ευρωπαϊκό νόμισμα έχει υποχωρήσει περίπου 2% στο σύνολο του τριμήνου, διαμορφούμενο κοντά στα 1,15 δολάρια, ενώ μόνο τον Μάρτιο καταγράφει απώλειες 2,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί απότομη αναστροφή σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου, όταν το ευρώ είχε ξεπεράσει τα 1,20 δολάρια, αγγίζοντας το ισχυρότερο επίπεδο σχεδόν πενταετίας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η πίεση στο ευρώ ενδέχεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, με πιθανή υποχώρηση ακόμη και προς τα 1,13 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι και ο περιορισμός της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ επαναφέρουν στην αγορά συναλλάγματος μνήμες από το 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιβάρυνε τις ευρωπαϊκές αγορές και ενίσχυσε σημαντικά το δολάριο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα σύνθετο σκηνικό, στο οποίο συνυπάρχουν οι πληθωριστικές πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, η άνοδος των επιτοκίων δεν μεταφράζεται αυτόματα σε στήριξη για το ευρώ, καθώς η τρέχουσα κρίση δεν συνδέεται με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αλλά με σοκ προσφοράς και αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ING, η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη διάθεση των χωρών του Κόλπου να επενδύσουν στο εξωτερικό εν μέσω της κρίσης οδηγούν σε πιο αυστηρές παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Αυτό, εκτιμάται, επηρεάζει δυσμενέστερα νομίσματα που είναι πιο ευαίσθητα στην ανάπτυξη, όπως το ευρώ.

Η πορεία του ευρωπαϊκού νομίσματος αποτυπώνει έτσι όχι μόνο την επίδραση του ενεργειακού σοκ, αλλά και τη συνολική αβεβαιότητα που προκαλεί η νέα γεωπολιτική κρίση στις αγορές και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.