Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 θα φωτίσει απόψε τον ουρανό, γνωστή και ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Πρόκειται για την πανσέληνο που βρίσκεται πιο κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία και φέτος συμπίπτει με το περίγειο της Σελήνης, καθιστώντας την μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, η Σελήνη θα εμφανιστεί έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο λαμπερή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, λόγω της μικρότερης απόστασής της από τη Γη.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η ονομασία προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση των αγροτών, καθώς το έντονο φως της πανσελήνου βοηθούσε στη συλλογή της σοδειάς τις νύχτες γύρω από την ισημερία. Αν και το φαινόμενο συχνά συμβαίνει τον Σεπτέμβριο, το σεληνιακό ημερολόγιο του 2025 το τοποθετεί στον Οκτώβριο.

Η τροχιά της Σελήνης είναι ελλειπτική, με αποτέλεσμα η απόστασή της από τη Γη να διαφέρει. Όταν η πανσέληνος συμβαίνει στο πλησιέστερο σημείο, το λεγόμενο περίγειο, ή σε απόσταση έως 90% από αυτό, τότε χαρακτηρίζεται «υπερπανσέληνος». Ο όρος καθιερώθηκε το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε για να περιγράψει τις πανσελήνους που φαίνονται μεγαλύτερες και φωτεινότερες από το συνηθισμένο.

Κάποιοι επιστήμονες υιοθετούν διαφορετικό ορισμό, ορίζοντας ως υπερπανσέληνο κάθε πανσέληνο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 360.000 χιλιομέτρων από το κέντρο της Γης. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, η πανσέληνος του Οκτωβρίου δεν θα εντασσόταν σε αυτήν την κατηγορία.

