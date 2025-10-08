Η Shelby Martin από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι γέννησε τον γιο της, Cassian, βάρους 5,8 κιλών.

Η νεαρή μητέρα δημοσίευσε φωτογραφίες στο TikTok, δείχνοντας το μέγεθος της κοιλιάς της πριν τον τοκετό, αλλά και το νεογέννητο μωρό, που σύμφωνα με το νοσοκομείο είναι το μεγαλύτερο που γεννήθηκε εκεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Το βίντεο έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές και 50.000 σχόλια, ενώ καλύφθηκε και από το αμερικανικό δίκτυο WSMV.

Η Martin δείχνει την κοιλιά της πριν τον τοκετό

Χρήστες αστειεύτηκαν ότι ο μικρός Cassian «είναι ήδη ενήλικας», ενώ άλλοι εξέφρασαν την απορία τους για το πώς πραγματοποιήθηκε ο τοκετός.

Ο Cassian γεννήθηκε ανήμερα των γενεθλίων της μητέρας του, με τη Shelby να τον αποκαλεί «το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου».

iefimerida.gr